بميزات احترافية.. إليك أفضل جهاز لوحي اقتصادي في الأسواق

يبدو أن شركة شاومي تستعد لإطلاق جهاز لوحي اقتصادي جديد في أسواق جديدة، وهذه المرة تحت علامة بوكو التجارية. وقد كشفت قائمة جديدة صادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية عن تفاصيل الجهاز المتوقع إطلاقه باسم بوكو سي باد.

ظهر الجهاز اللوحي في قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية برقم الطراز 2603APC14G. لم يذكر الملف اسم Poco C Pad، ولكن تم ربط رقم الطراز نفسه به مسبقًا عبر نظام التشغيل HyperOS من شاومي. كما يؤكد الإدراج دعم الشحن بقوة 18 واط.

أما عن تصميم الجهاز فهو يأتي بالعديد من خيارات الألوان و يتوفر بألوان بانتون، بما في ذلك الرمادي والأحمر.

مواصفات جهاز Poco C Pad

على الجانب الآخر من المتوقع أن يكون جهاز Poco C Pad نسخة مُعاد تسميتها من جهاز Redmi Pad 2 9.7، الذي أطلقته شاومي مؤخراً في بعض الأسواق

أما عن المواصفات الآخرى فمن المتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة LCD مقاس 9.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى هيكل معدني نحيف يحافظ على وزن الجهاز خفيفًا نسبيًا عند 401 جرام فقط. ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 6s Gen 2 4G، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

ميزات جهاز Poco C Pad

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ومكبري صوت، ومنفذ سماعة رأس، وخيار الاتصال بشبكة الجيل الرابع 4G. لا شيء مميز، لكنه كافٍ للاستخدام اليومي.

يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 7600 مللي أمبير، تدّعي شركة شاومي أنها تدوم لأكثر من يوم مع الاستخدام المختلط. يعمل بنظام HyperOS 3 المبني على نظام Android 16، مع ميزات مثل التكامل بين الأجهزة وبعض الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يبدأ سعر الجهاز بحوالي 140 دولارًا أمريكيًا. قد تختلف الأسعار باختلاف المناطق، ولكن من المتوقع أن تبقى ضمن نطاق مماثل.