فرج عامر: الدوري في طريقه للزمالك.. والأهلي يظل الأقوى جماهيريًا وتسويقيًا

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم ما زالت مفتوحة، مشيرًا إلى أن الزمالك يقترب من حسم البطولة، بينما عاد الأهلي للمنافسة في وقت متأخر.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، قال فرج عامر إن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكنه لم يبدأ الموسم بالشكل الفني الصحيح، ما أثر على نتائجه في البداية، قبل أن يتحسن الأداء مؤخرًا بعد توظيف اللاعبين في مراكزهم الطبيعية.

وأضاف أن بعض التجارب الفنية غير الموفقة أثرت على الفريق، مشيرًا إلى أن الأهلي استفاد في المباريات الأخيرة من تصحيح الأخطاء واستعادة بعض اللاعبين لمستواهم، مثلما ظهر في الأداء الهجومي.

وتابع أن الفريق الأحمر بحاجة خلال الفترة المقبلة إلى مدير فني قوي، إلى جانب تدعيم بعض المراكز بشكل محدود، مع ضرورة الحفاظ على استقرار غرفة الملابس والانضباط الداخلي، لافتًا إلى أن ملف إدارة الفريق وواقعة إمام عاشور لا يمكن تجاهلهما.

وفيما يخص المنافسة القارية، أوضح فرج عامر أنه يتوقع مشاركة الأهلي بنسبة كبيرة في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن وجود النادي الأهلي بالبطولة مهم لنجاحها من الناحية التسويقية والجماهيرية، بغض النظر عن مركزه في جدول الدوري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك فريق كبير، لكن الأهلي يظل الأكثر قوة من حيث الجماهيرية والعلامة التجارية في الكرة المصرية.