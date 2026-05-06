قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة
صحيفة إسرائيلية تكشف عن خوف جنود الاحتلال من مسيرات حزب الله
مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات
إنفجارات قوية تهز جزيرة قشم الإيرانية
سماع الشهود في محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
خدمة جديدة.. استعلم عن محضر سرقة الكهرباء وادفعه أو تظلم منه إلكترونيا
قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 6 مايو 2026
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. اليوم
رسميًا.. إعلان أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد افتتاحه للجمهور | بث مباشر
الخارجية: أمن الإمارات ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
رصد ظاهرة التكاثر الجماعي للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر في إنجاز علمي جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رصد ظاهرة التكاثر الجماعي للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر في إنجاز علمي جديد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

رصد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ظاهرة الإطلاق الجماعي للأمشاج للشعاب المرجانية (Coral Spawning) “التكاثر الجماعى” بالمنطقة الساحلية أمام مقر فرع المعهد بمدينة الغردقة، في إنجاز علمي جديد يعزز فهم النظم البيئية البحرية ويدعم جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

وأعلن المعهد أن عملية الرصد والتوثيق جرت يوم 26 أبريل 2026، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد وهب الله، مدير فرع البحر الأحمر، وبمشاركة فريق بحثي متخصص في البيئة البحرية واللافقاريات والمصايد.

وأكد الفريق البحثي أن الظاهرة تم تسجيلها للعام الثالث على التوالي خلال شهر أبريل وفي الموقع نفسه، ما يشير إلى وجود نمط موسمي منتظم للتكاثر المرجاني، ويعكس استقرار العوامل البيئية المحفزة لهذه العملية الحيوية بالمنطقة.

وخلال أعمال الرصد الميداني، سجل الباحثون ظهور تجمعات سطحية ذات لون وردي مائل إلى الأحمر بالقرب من الشاطئ، ناتجة عن إطلاق حزم البيض والحيوانات المنوية، بما يؤكد حدوث تكاثر متزامن لعدد من أنواع الشعاب المرجانية، وانتقال هذه التجمعات مع التيارات البحرية نحو المناطق الساحلية.

ونفذ الفريق البحثي مجموعة من الإجراءات العلمية للتحقق من طبيعة الظاهرة، شملت جمع عينات من سطح المياه وفحصها ميكروسكوبيًا للتأكد من كونها أمشاجًا مرجانية وخلوها من أي طحالب ضارة، إلى جانب توثيق العينات ونقلها إلى معامل المعهد، مع الاحتفاظ بجزء منها داخل الأحواض البحرية لمتابعة سلوكها الحيوي وتطورها.

كما أجرى الباحثون تجارب استزراع داخل معامل الشعاب المرجانية باستخدام أحواض تحاكي البيئة الطبيعية، بهدف متابعة نمو البراعم واليرقات المرجانية، بالإضافة إلى نقل عينات أخرى إلى أحواض الاستزراع بالسقالة البحرية التابعة للمعهد لدراسة تطورها في ظروف شبه طبيعية.

وأوضح الفريق أن ظاهرة الإطلاق الجماعي للأمشاج تعد من أهم العمليات الحيوية لاستمرار الشعاب المرجانية، باعتبارها الآلية الرئيسية للتكاثر الجنسي، حيث تسهم في الحفاظ على التنوع الوراثي وتعزيز قدرة الشعاب على التكيف مع التغيرات البيئية، فضلًا عن دورها في إعادة استعمار المناطق المتدهورة ودعم تعافي النظم البيئية البحرية.

وأكد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أن هذا الرصد يعزز أهمية المنطقة الساحلية أمام فرع البحر الأحمر بالغردقة كموقع بحثي متميز لدراسة التكاثر المرجاني، بما يدعم الجهود الوطنية والدولية لحماية الشعاب المرجانية والحفاظ على استدامتها.

البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة محارب السرطان بمرض خطير

ترشيحاتنا

خافيير بارديم يتحدث بإعجاب عن بينيلوبي كروز ويكشف أسرار التوازن بين الحب والنجاح

خافيير بارديم يتحدث بإعجاب عن بينيلوبي كروز ويكشف أسرار التوازن بين الحب والنجاح

النجم هاني شاكر

بعد هاني شاكر .. رحيل النجوم خارج الحدود وعودتهم الأخيرة إلى حضن الوطن

ساري هاني يضع بصمته الموسيقية على فيلم "الورشة" ويواصل حضوره في أبرز الأعمال الفنية

ساري هاني يضع بصمته الموسيقية على فيلم «الورشة» ويُواصل حضوره في أبرز الأعمال الفنية

بالصور

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. وصفة سهلة زي المطاعم

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل

حيل تساعدك على النوم سريعًا.. طرق بسيطة لعلاج الأرق بدون أدوية

كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟

يُعزّز الرغبة الجنسية .. دراسة تكشف تأثير تنظيف المنزل وغسيل الأطباق على الرجال

تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية
تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية
تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية

كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟.. إرشادات مهمة لتجنب العدوى القاتلة المرتبطة بالقوارض

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد