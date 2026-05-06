فن وثقافة

خافيير بارديم يتحدث بإعجاب عن بينيلوبي كروز ويكشف أسرار التوازن بين الحب والنجاح
أوركيد سامي

تحدّث النجم الإسباني خافيير بارديم بصراحة لافتة عن تفاصيل حياته الشخصية مع زوجته  النجمة العالمية بينيلوبي كروز، كاشفًا عن جانب إنساني عميق في علاقتهما التي تجمع بين الحب والاحترام والدعم المتبادل، وهو ما أثار اهتمام الجمهور والمتابعين.

وفي تصريحات تلفزيونية، عبّر بارديم عن إعجابه الكبير بزوجته، مؤكدًا أنها ما زالت تبهره بجمالها وحضورها رغم مرور السنوات. وقال إنه في كثير من الأحيان عندما يراها على أغلفة المجلات أو في الصور الاحترافية، يتساءل بدهشة: "هل هذه حقًا زوجتي؟"، في إشارة إلى مدى انبهاره الدائم بها.

ولم يقتصر حديث “بارديم” على الجانب الشكلي فقط، بل أشار إلى عمق العلاقة التي تجمعهما، موضحًا أنه يشعر بالامتنان لكونه التقى بها في التوقيت المناسب من حياته، وهو ما سمح بنشوء علاقة متوازنة قائمة على التفاهم والنضج. وأضاف أن سر نجاح أي علاقة يكمن في احترام الشريك ودعمه، إلى جانب الإعجاب الحقيقي بشخصيته وإنجازاته.

كما كشف “بارديم” عن جوانب مميزة في شخصية كروز، واصفًا إياها بأنها إنسانة طيبة القلب، تتمتع بروح جميلة وتتعامل برقي مع الجميع، سواء عائلتها أو أصدقاؤها أو حتى مع نفسها. وأكد أنه على مدار سنوات طويلة من ارتباطهما، لم يرَ فيها أي مشاعر سلبية أو حقد، وهو ما يعزز من قوة العلاقة بينهما.

وأشار النجم الإسباني إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية، خاصة في ظل انشغالهما المستمر في عالم السينما، مؤكدًا أن هذا التوازن يتطلب جهدًا مشتركًا ووعيًا بأهمية الأسرة، وهو ما يحرصان عليه دائمًا.

تصريحات “بارديم” عكست صورة دافئة لعلاقته مع كروز، وأظهرت جانبًا إنسانيًا بعيدًا عن الأضواء، حيث يلتقي الحب الحقيقي مع الاحترام والدعم في واحدة من أبرز العلاقات في الوسط الفني العالمي.

