قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات يحسم تحريك أسعار بعض خدمات الانترنت ..تفاصيل
متى يحسم الأهلي مصير الدنماركي ييس توروب؟.. وتطورات مفاجئة حول اقتراب حسام البدري.. اعرف القصة كاملة
هاني سويلم: مصر نجحت في تلبية احتياجاتها المائية عبر منظومة متكاملة
تعطل سفينة هندية في بحر العرب وتدخل عاجل للبحرية الباكستانية
استهداف سفينة في مضيق هرمز وإصابات بين الطاقم.. وقرار أمريكي مفاجئ بشأن الملاحة
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية
110 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
الكهرباء معاك.. تطبيق جديد يتيح دفع الفواتير من الموبايل
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 مايو .. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
كيف ردت الصين على أمريكا بشأن عقوباتها على إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدل حول زيادة أسعار خدمات المحمول في مصر.. ومصادر: لم تصدر موافقة رسمية بعد

كروت شحن
كروت شحن
أحمد عبد القوى

أثار ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إقرار زيادات جديدة على أسعار خدمات المحمول في مصر حالة من الجدل بين المستخدمين، في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن رفع أسعار كروت الشحن وفواتير المحمول، مقابل تأكيدات من مصادر مطلعة بعدم صدور أي موافقة رسمية حتى الآن من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ووفقًا لما جرى تداوله، فإن الزيادات المقترحة تشمل نحو 15% على فواتير المحمول لمختلف الأنظمة، إلى جانب تحريك أسعار كروت الشحن، خاصة الفئات الصغيرة المعروفة بـ«كروت الفكة»، والتي يعتمد عليها قطاع كبير من عملاء الخطوط مسبقة الدفع للحصول على وحدات إضافية للمكالمات والإنترنت أو لمد صلاحية الخط.

كما أشارت قوائم سعرية متداولة إلى زيادات على بعض الفئات، من بينها:

- كارت 13 جنيهًا يصبح 15 جنيهًا  

- كارت 26 جنيهًا يصبح 30 جنيهًا  

- كارت 100 جنيه يصل إلى 115 جنيهًا، مع رصيد فعلي أقل من القيمة الاسمية  

وتأتي هذه التحركات في إطار مراجعات دورية لأسعار خدمات الاتصالات، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، حيث سبق أن تقدمت شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري (فودافون، أورنج، وي، وإي آند) بطلبات لرفع الأسعار  لمواجهة زيادة المصروفات التشغيلية.

في المقابل، نفت مصادر مطلعة لصدى البلد  أي قرار رسمي حتى الآن، مؤكدة أن «لا توجد أي موافقة صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، وأنه «لم يتم إخطار الشركات بأي اعتماد رسمي حتى اللحظة». 

وأوضحت أن أي تحريك للأسعار لا يمكن تطبيقه إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي، باعتباره الجهة التنظيمية المنوط بها اعتماد أي تعديلات سعرية قبل دخولها حيز التنفيذ.

ويضع هذا الوضع  المستخدمين في حالة ترقب، خاصة أن سوق الاتصالات في مصر يخدم عشرات الملايين من المشتركين.

كروت شحن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة المحارب الصغير بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة القادمة كاملة ومكتوبة

أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

المفتي: مواجهة الانحرافات الفكرية لا تتحقق إلا من خلال العلم الرصين

الدكتور نظير محمد عياد، مُفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم

المفتي: الفهم الصحيح لآيات الصفات في القرآن الكريم من أهم ركائز حماية العقيدة

بالصور

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

موستانج
موستانج
موستانج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد