تفاصيل تشغيل المونوريل بدون سائق ونقل 8 ملايين راكب يوميًا.. فيديو

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ النقل بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن افتتاح المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل يمثل إنجازًا كبيرًا في تطوير منظومة النقل داخل القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى انعكاساته الإيجابية على المواطنين والبيئة.

وقال أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المونوريل يعد إحدى وسائل النقل الحديثة والآمنة التي تعمل بطاقة نظيفة صديقة للبيئة، وتستهدف إعادة توزيع الحركة المرورية داخل القاهرة الكبرى، التي تضم نحو 20% من سكان مصر، مع ربطها بالمجتمعات العمرانية الجديدة شرقًا وغربًا.

وأضاف أن الخط الأول للمونوريل يمتد من محطة استاد يوسف عباس حتى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل 16 محطة من محطة المشير حتى مدينة العدالة، لخدمة مناطق التجمع والقاهرة الجديدة والحي الحكومي بالعاصمة.

وذكر أن المشروع يحقق تكاملًا مع وسائل النقل المختلفة، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الرابع لمترو الأنفاق بمحطة الطيران، والخط الثالث بمحطة الاستاد، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف في مدينة الفنون والثقافة.

وأكد أن زمن التقاطر يصل إلى 3 دقائق، وقد ينخفض إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة، ما يسهم في تسهيل حركة المواطنين.

وأشار إلى أن منظومة النقل الجماعي الأخضر، التي تشمل المونوريل والمترو والقطار الكهربائي، تستهدف نقل أكثر من 8 ملايين راكب يوميًا، ما ينعكس على تقليل الكثافات المرورية، وخفض استهلاك الوقود، وتقليل إهلاك المركبات، وتحسين جودة الهواء.