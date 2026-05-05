حورس يحلّق فوق القاهرة .. شعار المونوريل يربط عظمة التاريخ بتكنولوجيا المستقبل

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن شعار مشروع المونوريل مستوحى من الرمزية الحضارية للمصري القديم حورس، ليعبر عن هوية مصر التاريخية وامتدادها نحو المستقبل في مشروعات النقل الحديثة.

وأوضحت الهيئة أن تصميم الشعار يجسد “عين حورس” كرمز للدقة وأمان التشغيل ومتابعة كافة تفاصيل الرحلات، بينما يعبر “جناح حورس” عن القطار الانسيابي الذي يتحرك فوق الطرق، رابطًا بين الحاضر ومستقبل المدن الجديدة.

رسالة حضارية

وأضافت أن اختيار هذا الشعار يعكس رؤية الدولة في دمج التراث الحضاري مع أحدث تكنولوجيا النقل الذكي المستدام، ليكون المونوريل نموذجًا لمشروعات البنية التحتية التي تجمع بين الأصالة والتطور.

وأكدت الهيئة أن المونوريل لا يمثل مجرد وسيلة نقل حديثة، بل رسالة حضارية تعكس قدرة المصريين على البناء والتطوير، مستلهمين تاريخهم العريق في تنفيذ مشروعات تخدم الأجيال القادمة.