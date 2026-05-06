تحرير 12 محضرًا ضد المخابز المخالفة بمركز كفر الشيخ

تكثف الوحدة المحلية بكفر الشيخ، حملاتها بالتنسيب مع التموين، بهدف ضبط المخابز، والأسواق، والاطمئنان على وزن رغيف العيش، ونظافته.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار تكثيف الحملات التموينية على جميع المخابز، والأسواق، وتحرير محاضر لجميع المخالفين، وتحقيق الانضباط لدى جميع المخابز للتأكد من وزن رغيف العيش، وجودته.

وتابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية التي قامت بأعمالها بنطاق قرى أريمون، وإسحاقة، والشمارقة، وجرى المرور على جميع مخابز بكل قرية، وتم تحرير عدد 12 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أنه تم التشديد على أصحاب المخابز المخالفة بعدم تكرار تلك المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب هذه المخابز، في حالة تكرارها.

تأتي أعمال الحملة التموينية ضمن الحملات التموينية في باقي قرى مركز كفر الشيخ، بجانب حي شرق وغرب المدينة.

جاء ذلك بإشراف عبود الصيفي، ومحسن عبد اللطيف، نائبي رئيس المدينة لشئون القرى، ومحمود شاهين، رئيس قرية إسحاقة، وطارق عكاز، رئيس قرية أريمون، وإبراهيم علي، رئيس قرية الشمارقة، ودكتور محمد عبد القوي، مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ، والدكتورة فاطمة البستاوي، رئيس الرقابة التموينية، والمهندس أحمد شحاتة، مفتش تموين مركز كفر الشيخ.