حقيقة إدعاءات سيدة بتعدى شقيق زوجها عليهم وتهديدهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو إدعت خلاله سيدة بقيام شقيق زوجها بممارسة أعمال البلطجة وتهديد زوجها بإلحاق الأذى به والحصول منه على مبالغ مالية تحت التهديد بالمنوفية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربة منزل- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية)، وبإستدعائها وسؤالها قررت بتضررها من المشكو فى حقه (له معلومات جنائية – مقيم بذات الدائرة)، لقيامه بالتعدى على زوجها بالسب لخلافات عائلية بينهما لكونهما مقيمان بمنزل العائلة، وبسؤال المشكو فى حقه قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقه "زوج الشاكية" لذات الخلاف قام على إثرها بالتعدى بالسب على الشاكية -تحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلهم "مازال قيد التحقيقات"- وتبين عدم صحة إدعاءات الشاكية.





