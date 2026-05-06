ضبط 9 آلاف عيوة أدوات طبية مجهولة المصدر قبل بيعها بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار بالأدوية الطبية والمكملات الغذائية "بدون ترخيص" بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالإتجار بالأدوية الطبية والمكملات الغذائية المهربة جمركياً .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (9108 عبوة أدوية طبية ومكملات غذائيةمهربة جمركياً)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك أستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج الأدوية والمكملات الغذائية المهربة جمركياً..