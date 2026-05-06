أدوات تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب.. القبض على أدمن صفحة مشبوهة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج وبيع الأدوات المستخدمة فى الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بترويج وبيع الأدوات المستخدمة فى الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته (مجموعة من الأدوات والأجهزة المختلفة المستخدمة فى الأعمال المنافية للآداب – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.