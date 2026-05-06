تطوير كورنيش بحر شبين بالمحلة.. محور مروري جديد ومتنفس حضاري يقترب من الاكتمال

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مشروع تطوير كورنيش بحر شبين بمدينة المحلة الكبرى، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع أكثر من 98%، وذلك في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وفتح محاور مرورية جديدة،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع الممتد بطول يقارب 6 كيلومترات وبمتوسط عرض 10 أمتار بمحاذاة ترعة بحر شبين، والذي يتضمن إنشاء محور مروري جديد يربط المجمع الصناعي بالطريق الدائري والطريق المؤدي إلى المحلة – المنصورة، بما يساهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق سيولة أكبر داخل المدينة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن مشروع تطوير كورنيش بحر شبين يُعد من المشروعات الحيوية بمدينة المحلة الكبرى، حيث يجمع بين البعد الخدمي والحضاري من خلال توفير ممشى ومتنفس آمن للمواطنين، إلى جانب كونه محورًا مروريًا جديدًا يخدم الحركة اليومية ويدعم النشاط الصناعي، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن يعكس حجم الجهد المبذول في المشروع، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية في استكمال الأعمال المتبقية لضمان تحقيق أقصى استفادة لأهالي المدينة، لافتًا إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق بما يتناسب مع مكانة المحلة الكبرى وكثافتها السكانية.