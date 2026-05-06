محظورات الإحرام للعمرة للرجال والنساء.. تعرف عليها

محمد شحتة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن محظورات الإحرام للعمرة هي الأشياء التي يحرم على المسلم فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة، ووجبت الكفارة في بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة.

محظورات الإحرام

وأضاف علي جمعة، في منشور له عن محظورات الإحرام، أن هذه المحظورات منها:
أ- ما يحرم على الرجل، فيحرم على الرجل لبس المخيط، وكل ما نُسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، كما يحرم عليه وضع غطاء على الرأس، وتغطية وجهه، ولبس حذاء يبلغ الكعبين.

وما يحرم على المرأة المحرمة، فيحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بستر يلامس البشرة، ولبس القفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.

محظورات الإحرام للرجال والنساء

ومنها كذلك ما يحرم على الرجال والنساء، فيحرم على الرجال والنساء: الطيب، وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن المليِّن للشعر أو الجسم، ولو كان غير مطيَّب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له.

كما يحرم الرفث، أي: المحادثة بشأنه، وليَجتنب المحرمون الفسوق، أي: مخالفة أحكام الشريعة، وكذا الجدال بالباطل.

وأكد علي جمعة، أنه يجب في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام الفدية والكفارة، وفي الجماع خاصة: فساد العمرة، والكفارة، والقضاء، عدا ما حُرم من الرفث والفسوق والجدال؛ ففيها الإثم والجزاء الأخروي فقط.

كما يُكره في إحرام العمرة ما يُكره في إحرام الحج، مثل: تمشيط الرأس أو حكِّه بقوة، وكذا حكُّ الجسد حكًّا شديدًا، والتزين.
 

