وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من مقاتلى التشكيلات والوحدات التابعة للمنطقة

عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

قائد المنطقة الجنوبية العسكرية

وألقى اللواء أح أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى أن حماة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي سيظلوا محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وزير الدفاع

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية.

وأشاد وزير الدفاع بما يبذله رجال المنطقة من جهود وتضحيات بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين للحفاظ على الاستقرار بالحدود الجنوبية للدولة، مثمناً الدور الهام الذى تقوم به المنطقة فى مكافحة التهريب والتنقيب العشوائى عن الذهب فضلا عن دورها

فى دعم المجتمع المدنى بالمحافظات التى تقع بنطاق مسئوليتها.

واستعرض القائد العام للقوات المسلحة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وإنعكاستها على الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أهمية إلمام المقاتلين بتلك التطورات والتحديات وما تقوم به الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها من جهود للتعامل مع تلك الأحداث.

وأكد وزير الدفاع أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومى مهمة مقدسة لا تهاون فيها وأن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة وفقاً لعقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن

فوق أى إعتبار للتصدى بكل قوة وحسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وإستقرارها .

وأشار الفريق أِشرف سالم زاهر إلى أن بناء وتطوير الإنسان يعد أحد أهم عوامل النهوض بمؤسسات الدولة، وذلك من خلال تأهيله علمياً وثقافياً وتدريبياً ليكون قادراً على تنفيذ ما يكلف به من مهام.

كما أوصى وزير الدفاع رجال المنطقة بضرورة الحفاظ على الكفاءة والإستعداد القتالى والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات ليظلوا

فى أعلى درجات الجاهزية لحماية الوطن وصون مقدراته.