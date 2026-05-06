مشارك في أسطول الحرية.. حماس تطالب بالإفراج عن البرازيلي تياجو أفيلا

تقدمت حركة المقاومة الفلسطينية بأحرّ التعازي والمواساة إلى الناشط الإنساني البرازيلي تياجو أفيلا، أحد المشاركين في أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، بوفاة والدته، في وقتٍ لا يزال فيه رهن الاحتجاز التعسفي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وقالت حماس في بيان لها : نشاركه أحزانه، لنثمّن عالياً صموده وإصراره على الانتصار لغزة ومظلوميتها، ودفاعه عن شعبنا الفلسطيني انطلاقاً من قيم إنسانية أصيلة ترفض الظلم والاحتلال، وتنتصر للحرية والعدالة.

كما طالبت حماس المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالضغط على حكومة مجرم الحرب نتنياهو للإفراج الفوري عنه، وعن زميله الناشط الحقوقي سيف أبو كشك، دون قيد أو شرط، ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المروّعة بحق أبطال أسطول الصمود العالمي.