قرار بشأن المتهم بالتعدي على خطيبته السابقة في المعصرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شاب 15 يومًا، لاتهامه بالتعدي على خطيبته السابقة باستخدام سلاح أبيض في المعصرة.

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة القبض على شاب، لاتهامه بالتعدي على فتاة باستخدام سلاح أبيض، وذلك على خلفية خلافات بينهما بعد فسخ خطوبتهما.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالواقعة، حيث تبين إصابة الفتاة بجروح بالغة، وتم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

وأجرى فريق طبي متخصص عملية جراحية دقيقة، تمكن خلالها من استخراج السلاح الأبيض، مع الحفاظ على أعصاب وعضلات الوجه، وإصلاح التلفيات الناتجة عن الإصابة.

وتم ضبط المتهم، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من قرارات.