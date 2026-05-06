قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وتعتزم نقل ردها عبر باكستان
ناقد رياضي يُشيد بأرقام زيزو مع الأهلي: 15 مساهمة تهديفية في موسمه الأول
تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بمدينة نصر لـ 19 يوليو
حصاد النجاح.. هولندا ومصر تعززان الشراكة الزراعية في قمة بارزة
رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن اجتماع محتمل مع نتنياهو سابق لأوانه
تأجيل محاكمة 68 متهما بخلية قصر النيل الإرهابية لـ 18 يوليو
مدبولي: مصر تدين الاعتداء الغاشم على الإمارات.. وندعم أشقاءنا بشكل كامل
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026| جدول الإجازات الرسمية كاملة حتى نهاية العام
الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن
بأوامر معتمد جمال.. مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية
منها الملابس الجاهزة والسيارات.. وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات أساسية للتطوير وجذب الاستثمارات فيها
إيقاف وغرامة.. عقوبات قاسية من رابطة الأندية بـ الجولة الثامنة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رغم تحديات المنطقة .. المطارات المصرية تسجّل أرقامًا قياسية في حركة الركاب | 2.3 مليون مسافر

المطارات المصرية
المطارات المصرية
نورهان خفاجي

سجّلت المطارات المصرية أداءً تشغيليًا قويًا خلال شهر أبريل 2026، وفقًا لبيانات الحركة الجوية الشهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات 17,712 رحلة، بواقع 8,879 رحلة وصول و8,833 رحلة مغادرة، فيما وصل إجمالي عدد الركاب إلى 2,305,226 راكبًا، منهم 1,136,393 راكب وصول و1,168,833 راكب مغادرة، بما يعكس حجم النشاط التشغيلي واستمرار كفاءة الأداء بمختلف المطارات.

مطار الغردقة الأعلى حركة ركاب في مصر

وبدءًا من مطار الغردقة الدولي، فقد واصل تصدره من حيث إجمالي الحركة، حيث سجل 7,125 رحلة بواقع 3,563 رحلة وصول و3,562 رحلة مغادرة، فيما بلغ إجمالي حركة الركاب 1,065,275 راكبًا، منهم 514,844 راكب وصول و550,431 راكب مغادرة، بما يعكس كثافة الحركة السياحية الوافدة والمغادرة عبر المطار.

وفي هذا الإطار، جاء مطار شرم الشيخ الدولي في المرتبة التالية من حيث حجم التشغيل، مسجلًا 4,916 رحلة، بواقع 2,458 رحلة وصول و2,458 رحلة مغادرة، كما سجل حركة ركاب بلغت 761,748 راكبًا، منهم 374,192 راكب وصول و387,556 راكب مغادرة، وهو ما يعكس المكانة السياحية المتميزة للمدينة وزيادة معدلات الإقبال عليها.

كما شهد مطار الأقصر الدولي نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات 1,331 رحلة، بواقع 667 رحلة وصول و 664 رحلة مغادرة، فيما سجل إجمالي حركة ركاب بلغ 131,076 راكبًا، منهم 71,630 راكب وصول و59,446 راكب مغادرة، في مؤشر يعكس تنوع التشغيل وزيادة الإقبال السياحي على المدينة.

سفنكس الدولي في تصاعد

وفي سياق متصل، سجل مطار أسوان الدولي 963 رحلة، بواقع 482 رحلة وصول و 481 رحلة مغادرة، بإجمالي حركة ركاب بلغت 98,435 راكبًا، منهم 44,400 راكب وصول و54,035 راكب مغادرة، بما يعكس استمرار النشاط التشغيلي بالمطار.

كما سجل مطار الإسكندرية الدولي 921 رحلة، بواقع 461 رحلة وصول و460 رحلة مغادرة، بإجمالي حركة ركاب بلغت 97,411 راكبًا، منهم 49,424 راكب وصول و47,987 راكب مغادرة.

أما مطار سفنكس الدولي، فقد سجل 690 رحلة، بواقع رحلة 346 وصول و 344 رحلة مغادرة، فيما بلغ إجمالي حركة الركاب 78,382 راكبًا، منهم 42,171 راكب وصول و36,211 راكب مغادرة.

كما سجل مطار أسيوط الدولي 1,388 رحلة، بواقع 694 رحلة وصول و694 رحلة مغادرة، بإجمالي حركة ركاب بلغ 24,501 راكبًا، منهم 13,899 راكب وصول و10,602 راكب مغادرة، بما يعكس انتظام وكفاءة التشغيل.
واستمرارًا للأداء التشغيلي المستقر، سجل مطار سوهاج الدولي 378 رحلة، بواقع 189 رحلة وصول و189 رحلة مغادرة، فيما بلغ إجمالي حركة الركاب 48,398 راكبًا، منهم 25,833 راكب وصول و22,565 راكب مغادرة.
وفي هذا السياق، أكد الطيار وائل النشار أن مؤشرات الأداء خلال شهر أبريل تعكس كفاءة ومرونة منظومة التشغيل بالمطارات المصرية، وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات التشغيلية والإقليمية.

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يضمن الحفاظ على انتظام الحركة الجوية وتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي مهم لحركة الطيران.

المطارات المصرية اخبار المطارات المصرية وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ترشيحاتنا

هانيا الحمامي

لمدة 3 سنوات.. رعاية جديدة لبطلة الإسكواش هانيا الحمامي

منتخب نيوزيلندا

مجموعة مصر.. نيوزيلندا تستعد للمونديال بمواجهة إنجلترا وهايتي

فيفا

منافس مصر.. طلب عاجل من إيران للفيفا قبل كأس العالم

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

الربو.. ما هى محفزاته وكيف تخفف أعراضه؟

الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد