رغم تحديات المنطقة .. المطارات المصرية تسجّل أرقامًا قياسية في حركة الركاب | 2.3 مليون مسافر

سجّلت المطارات المصرية أداءً تشغيليًا قويًا خلال شهر أبريل 2026، وفقًا لبيانات الحركة الجوية الشهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات 17,712 رحلة، بواقع 8,879 رحلة وصول و8,833 رحلة مغادرة، فيما وصل إجمالي عدد الركاب إلى 2,305,226 راكبًا، منهم 1,136,393 راكب وصول و1,168,833 راكب مغادرة، بما يعكس حجم النشاط التشغيلي واستمرار كفاءة الأداء بمختلف المطارات.

مطار الغردقة الأعلى حركة ركاب في مصر

وبدءًا من مطار الغردقة الدولي، فقد واصل تصدره من حيث إجمالي الحركة، حيث سجل 7,125 رحلة بواقع 3,563 رحلة وصول و3,562 رحلة مغادرة، فيما بلغ إجمالي حركة الركاب 1,065,275 راكبًا، منهم 514,844 راكب وصول و550,431 راكب مغادرة، بما يعكس كثافة الحركة السياحية الوافدة والمغادرة عبر المطار.

وفي هذا الإطار، جاء مطار شرم الشيخ الدولي في المرتبة التالية من حيث حجم التشغيل، مسجلًا 4,916 رحلة، بواقع 2,458 رحلة وصول و2,458 رحلة مغادرة، كما سجل حركة ركاب بلغت 761,748 راكبًا، منهم 374,192 راكب وصول و387,556 راكب مغادرة، وهو ما يعكس المكانة السياحية المتميزة للمدينة وزيادة معدلات الإقبال عليها.

كما شهد مطار الأقصر الدولي نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات 1,331 رحلة، بواقع 667 رحلة وصول و 664 رحلة مغادرة، فيما سجل إجمالي حركة ركاب بلغ 131,076 راكبًا، منهم 71,630 راكب وصول و59,446 راكب مغادرة، في مؤشر يعكس تنوع التشغيل وزيادة الإقبال السياحي على المدينة.

سفنكس الدولي في تصاعد

وفي سياق متصل، سجل مطار أسوان الدولي 963 رحلة، بواقع 482 رحلة وصول و 481 رحلة مغادرة، بإجمالي حركة ركاب بلغت 98,435 راكبًا، منهم 44,400 راكب وصول و54,035 راكب مغادرة، بما يعكس استمرار النشاط التشغيلي بالمطار.

كما سجل مطار الإسكندرية الدولي 921 رحلة، بواقع 461 رحلة وصول و460 رحلة مغادرة، بإجمالي حركة ركاب بلغت 97,411 راكبًا، منهم 49,424 راكب وصول و47,987 راكب مغادرة.

أما مطار سفنكس الدولي، فقد سجل 690 رحلة، بواقع رحلة 346 وصول و 344 رحلة مغادرة، فيما بلغ إجمالي حركة الركاب 78,382 راكبًا، منهم 42,171 راكب وصول و36,211 راكب مغادرة.

كما سجل مطار أسيوط الدولي 1,388 رحلة، بواقع 694 رحلة وصول و694 رحلة مغادرة، بإجمالي حركة ركاب بلغ 24,501 راكبًا، منهم 13,899 راكب وصول و10,602 راكب مغادرة، بما يعكس انتظام وكفاءة التشغيل.

واستمرارًا للأداء التشغيلي المستقر، سجل مطار سوهاج الدولي 378 رحلة، بواقع 189 رحلة وصول و189 رحلة مغادرة، فيما بلغ إجمالي حركة الركاب 48,398 راكبًا، منهم 25,833 راكب وصول و22,565 راكب مغادرة.

وفي هذا السياق، أكد الطيار وائل النشار أن مؤشرات الأداء خلال شهر أبريل تعكس كفاءة ومرونة منظومة التشغيل بالمطارات المصرية، وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات التشغيلية والإقليمية.

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يضمن الحفاظ على انتظام الحركة الجوية وتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي مهم لحركة الطيران.