تحرك حاملة طائرات فرنسية نحو البحر الأحمر استعدادا لمهمة محتملة في مضيق هرمز

أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، أنّ مجموعة حاملات طائرات تتحرك للبحر الأحمر استعدادا لمهمة محتملة ضمن خطة فرنسية بريطانية لمضيق هرمز، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أزمة الطاقة

سبق وصرّح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن أزمة الطاقة والأزمة الإنسانية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز بدأت بعد "عمليات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل دون هدف واضح، ونُفّذت بطريقة تنتهك القانون الدولي".