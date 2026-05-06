مدبولي: لجنة مشتركة مع البرلمان لإعادة صياغة "الأحوال الشخصية" بعد انتقادات الجمهور

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم توقيع اتفاقيات اليوم لتوسع في مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بتكلفة استثمارية تصل الى 900 مليون دولار.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم توقيع اتفاقية أيضا مع لبنان لتأهيل شبكات الغاز اللبنانية بخبرت قطاع البترول المصرية.

وعن قانون الأحوال الشخصية الذي يمس الكثير من أبناء الشعب المصري، قال مدبولي إن الحكومة انتهت من قانون الاحوال الشخصية للمسحيين وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين مضيفا أن بعد ارسالهما لمجلس النواب، حدث انتقاد كبير للحكومة والقانون لافتا إلى ان الحكومة مستعدة لأي تعديل على القوانين المرسلة للبرلمان مشيرا الى انه سيكون هناك لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لوضع تصور لقانون.