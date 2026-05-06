ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ميرنا جميل، جمهورها، مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وارتدت ميرنا فستانًا طويلًا باللون الأسود، جاء بتصميم انسيابي أبرز أناقة إطلالتها، بينما أضافت بعض التفاصيل العصرية لمسة مميزة على اللوك.

كما تميز الفستان بتفاصيل من قماش الدانتيل في الجزء السفلي؛ ما منح الإطلالة طابعًا أنثويًا راقيًا، واعتمدت مكياجًا هادئًا بألوان ناعمة مع تسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

وأكملت ميرنا جميل إطلالتها بتنسيق قبعة وحذاء باللون الأسود، لتحافظ على الطابع الكلاسيكي المتناسق للظهور بالكامل

