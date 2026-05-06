تكنولوجيا وسيارات

المغرب تفتتح أول مصنع تفكيك مركبات في أفريقيا والشرق الأوسط

عزة عاطف

أطلقت مجموعة ستيلانتيس مركزها العالمي الثالث لتفكيك المركبات في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، ليكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 

ويأتي هذا الافتتاح بعد نجاح تجارب المجموعة في تورينو بإيطاليا وساو باولو بالبرازيل، حيث يمثل الموقع الجديد ركيزةً أساسيةً لاستراتيجية الاقتصاد الدائري "SUSTAINera" التي تتبناها المجموعة لإطالة العمر الافتراضي للسيارات وقطع الغيار. 

ويهدف المركز إلى هيكلة منظومة متكاملة لمعالجة المركبات الخارجة عن الخدمة في المغرب ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مما يساهم في الحد من النفايات الصناعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفق معايير عالمية رائدة.

استثمار بقيمة 1.6 مليون يورو لإنتاج قطع غيار أصلية مستعملة وبأسعار تنافسية

يمتد المركز الجديد على مساحة 6,000 متر مربع باستثمار مالي بلغ 1.6 مليون يورو، ويمتلك قدرةً استيعابيةً لتفكيك ما يصل إلى 10,000 مركبة سنويًا، مما يوفر حوالي 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 

وتتضمن أنشطة الموقع توريد وتفكيك المركبات وتسويق قطع الغيار المستعملة الأصلية عبر منصات رقمية متطورة مثل "B-Parts"، بالإضافة إلى جمع المكونات المخصصة لإعادة التدوير بما في ذلك بطاريات الجر.

المغرب يقود قاطرة الاستدامة الصناعية في قطاع السيارات الإقليمي لعام 2026

يلعب المغرب دورًا محوريًا كمرجع صناعي في استراتيجية ستيلانتيس الشاملة، حيث يعد مركز الدار البيضاء أول منشأة من نوعها تطلقها شركة تصنيع سيارات في المملكة لترسيخ معايير جديدة لإدارة المركبات في نهاية عمرها الافتراضي. 

وتعتمد هذه الرؤية على نهج "4 R" الذي يشمل إعادة التصنيع، والإصلاح، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، مما يعزز من حضور المجموعة الصناعي المستدام على المدى الطويل. 

ومع تسارع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في عام 2026، يثبت هذا المركز أن الاستدامة الاقتصادية والبيئية باتت نشاطًا تجاريًا متطورًا يساهم في خلق قيمة مضافة محليًا ويخدم قطاع خدمات ما بعد البيع بكفاءة تشغيلية وشفافية مطلقة.

