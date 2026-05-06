محافظات

«يدًا بيد نرسم مستقبل أبنائنا» .. لقاء تشاوري لتعزيز العملية التعليمية في جنوب سيناء | صور

اللقاء التشاوري فى وادي ميعر
ايمن محمد

شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، فعاليات اللقاء التشاوري الثاني بوادي ميعر، بمشاركة مشايخ وعواقل البدو وأولياء أمور الطلاب، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة عقد لقاءات تشاورية تهدف إلى تذليل الصعاب والارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب.

عُقد اللقاء تحت شعار «يدًا بيد نرسم مستقبل أبنائنا»، بمقر الشيخ فتيح سلامة بوادي ميعر، وبحضور الشيخ صلاح سالم، شيخ قبيلة أولاد سعيد، والشيخ سالم جمعة، شيخ وادي ميعر، إلى جانب الشيخ محمد إبراهيم، والشيخ أحمد أبو عيد، والشيخ محمد العمدة.

وضم اللقاء أولياء أمور طلاب مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي بوادي ميعر، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، والتي تقع على بُعد 40 كيلومترًا من العاصمة طور سيناء، في عمق الجبل.

كما شارك وفد مديرية التربية والتعليم وإدارة طور سيناء التعليمية، والذي ضم أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وإيهاب الميرغني، مدير التعليم الإعدادي، وأحمد غريب، مدير قسم التعليم الابتدائي، وفادي فرج الله، مدير المدرسة، إلى جانب عدد من معلمي المدرسة، من بينهم أحمد جلال.

وناقشت مدير تعليم جنوب سيناء مع الحضور المحاور الأساسية للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب والعمل على تذليل مختلف الصعاب التي تواجه العملية التعليمية.

وسبق انعقاد اللقاء جولة ميدانية، حيث تابعت الدكتورة وفاء رضا، اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، انتظام الدراسة بمدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي، كما تفقدت الفصول الدراسية واطمأنت على سير العملية التعليمية، وراجعت مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة من خلال تطبيقات عملية على السبورة.

وأكدت أن اللقاء أسفر عن وضع خطوط عريضة واضحة لمستوى الطلاب، إلى جانب تفعيل برنامج علاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب.

ووجهت الشكر لمشايخ وعواقل وأولياء أمور الطلاب على حسن الاستقبال والحوار البناء، مشددة على ضرورة تكاتف الإدارة المدرسية والمعلمين والمتابعين وأولياء الأمور، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب وتذليل التحديات. 

