سقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، شن 4 غارات على مزرعة الداودية في منطقة الزهراني بالقرب من بلدة النجارية.

وأفادت قناة روسيا اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدة الداوودية بمنطقة الزهراني في قضاء صيدا بجنوب لبنان.

كما شن أيضا غارات على كوثرية السياد والغسانية وأنصارية والداوودية.

وأغار على دفعتين على بلدة السكسكية في منطقة الزهراني مستهدفا مباني في منطقة المرج، بالإضافة إلى استهداف بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وأشارت مصادر طبية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في الغارة التي استهدفت بلدة السكسكية جنوب لبنان.

وأوضح في السياق أن حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان ارتفعت إلى 14 وأكثر من 25 جريحا منذ صباح الأربعاء.