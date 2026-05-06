تحذير عاجل من دير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان بشأن مُنتحلي صفة رهبان

في بيان مهم، حذّر دير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان من ظاهرة انتحال صفة الرهبنة، مؤكدًا ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي أشخاص يدعون انتماءهم للدير دون سند حقيقي.

وأصدر دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان في الفيوم، الخاضع لإشراف نيافة الأنبا ديسقورس، بيانًا رسميًا يحذر فيه من عدد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة رهبان تابعين للدير.

وأوضح البيان أن هؤلاء الأشخاص كانوا قد تقدموا سابقا للرهبنة، إلا أنه تم استبعادهم وخروجهم من الدير، لكنهم استمروا في التعامل مع المواطنين على أنهم رهبان وما زالوا تابعين للدير، وهو أمر غير صحيح.

هؤلاء لا ينتمون للرهبنة

وأكد الدير بشكل قاطع أنه لا تربطه أي علاقة بهؤلاء الأشخاص، ولا يتحمل أي مسؤولية عن تصرفاتهم أو أفعالهم، مشددًا على أن نيافة الأنبا ديسقورس لم يفوض أو يكلف أيا منهم بجمع تبرعات مالية أو عينية بأي شكل.

الأسماء التي وردت في البيان:

أيمن مرقس حبيب بسطا – ويدعي أنه الراهب برسوم

ملاك ناروز

ملاك ناروز كيرلس ميخائيل – ويدعي أنه الراهب لونجينوس

روماني فايز

روماني فايز صابر جرجس – ويدعي أنه الراهب أكسيوس

عماد عطا حنا – ويدعي أنه الراهب بطرونيوس

مينا سمير حبيب عطا الله – ويدعي أنه الراهب أنسطاسي

سمير عياد حرز جرجس – ويدعي أنه الراهب كبريانوس



وفي ختام بيانه، ناشد الدير جميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي من المذكورين على أنهم رهبان تابعون للدير، حفاظا على سلامة المجتمع ومنعا لوقوع أي استغلال أو تلاعب.