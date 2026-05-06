القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالهناجر

يقيم المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي السينما المستقلة، وذلك يوم السبت الموافق 9 مايو، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك في إطار دعم السينما المستقلة وإتاحة الفرصة لعرض التجارب الشبابية المتميزة.



ويتضمن برنامج النادي عرض مجموعة من الأفلام، وهي:

فيلم "الأدهم" (روائي قصير) إخراج إيمان حاتم، فيلم "الأسير" (روائي قصير) إخراج سارة نجازي،فيلم "شط الأمل" (روائي قصير) إخراج أحمد توفيق، فيلم "سبع سنين مؤبد" (تسجيلي قصير) إخراج محمد ناصف، وفيلم "حالة وفاء" (تسجيلي قصير) إخراج وسام صادفي.





وعقب العروض، تُقام ندوة لمناقشة الأفلام، يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، حيث يتم فتح باب الحوار مع الجمهور حول التجارب السينمائية المقدمة.



وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة نادي السينما المستقلة، الهادفة إلى دعم صُنّاع الأفلام الشباب، وتعزيز الحوار السينمائي مع الجمهور.