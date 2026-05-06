محافظ الوادي الجديد تتفقد مصنعا لإنتاج الأعلاف بالمنطقة الصناعية بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مصنع إنتاج الأعلاف بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، وذلك في إطار متابعة معدلات تشغيل وإنتاج المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتحفيز أصحاب المشروعات الجادة لدعم منظومة التصنيع المحلي وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة.

وتابعت مراحل التشغيل وخطوط الإنتاج بالمصنع المُقام على مساحة ٥ آلاف م٢، بقدرة إنتاجية تصل إلى ٤٠٠ طن يوميًا من الأعلاف الحيوانية والداجنة، ويضم منظومة إلكترونية متكاملة للتشغيل والتخزين تشمل ١٠ صوامع بسعة إجمالية تصل إلى ٢٧٠٠ طن.

كما وجهت بمراجعة و عرض الموقف التشغيلي للمصانع القائمة بالمنطقة الصناعية و حصر الطاقات الإنتاجية، وتحديد المعوقات إن وجدت، ووضع آليات واضحة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ودفع عجلة الإنتاج.