غدا.. البحوث الإسلامية يعقد اللقاء الـ 50 من فعاليات مبادرة معا لمواجهة الإلحاد

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشَّريف، في التَّاسعة والنصف مِنْ مساء غد الخميس، اللقاءَ الخمسين مِنْ فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد.

فعاليات مبادرة معا لمواجهة الإلحاد

ويستضيف اللقاء الذي يُعقَد افتراضيًّا عَبْر منصَّة "تليجرام" تحت عنوان: "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن البرق"، د. مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ في كليَّة العلوم بجامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العِلمي بمجمع البحوث الإسلاميَّة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرَّة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته تحت قيادة الإمام الأكبر د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، للتصدِّي لظاهرة الإلحاد التي أصبحت تشكِّل خطرًا يهدِّد الهُويَّة الدِّينيَّة والقِيَم الأخلاقيَّة.

وتسعى هذه اللقاءات التي تُعقَد أسبوعيًّا بالتَّوازي مع برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف وبما يدعم التَّواصل الفعَّال مع الجمهور- إلى تقديم الدَّعم العِلمي والتوعوي لصدِّ الشُّبُهات التي تُروَّج بشكلٍ مكثَّفٍ عَبْر قنواتٍ ومواقعَ إلكترونيَّةٍ تعمل على نَشْر الإلحاد والانحلال الفِكري والأخلاقي.

وتُعقَد هذه اللقاءات بإشراف د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ومتابعة أ.د. إلهام شاهين.

البحوث الإسلامية يعلن انطلاق مبادرة منبر الصم

وكان مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف أطلق مبادرة منبر الدمج وذلك انطلاقًا من مسئوليَّة ترسيخ مبادئ الشمول المجتمعي، وتعزيز وصول الرسالة الدعويَّة إلى جميع فئات المجتمع.

يحقِّق المنبر الدَّمج ويجعلهم شركاء فاعلين في خدمة الدِّين والمجتمع، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

مبادرة منبر الصُّم

وتُعدُّ المبادرة نافذةً دعويَّةً متخصِّصة تنطلق من عالميَّة رسالة الأزهر الشريف، وحرصه على مخاطبة الجميع بلا استثناء؛ إذ تعمل على نقل القيم والمعارف الشرعيَّة إلى الصُّم وضعاف السمع عبر لغة الإشارة، بأسلوبٍ ميسَّر يراعي احتياجاتهم، ويُسهم في تمكينهم من الوصول إلى الفتوى الشرعيَّة الموثوقة، وفهم تعاليم الدِّين فهمًا صحيحًا.