إلهام أبو الفتح
أخبار البلد

يربط بين أفريقيا وأوروبا.. إيركايرو تطلق خطة إستراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي

نورهان خفاجي

أعلنت شركة إيركايرو عن بدء التنفيذ الفعلي لخطة تهدف إلى تعزيز مكانة مطار الغردقة الدولي كمركز محوري للربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ووسط آسيا، بما يدعم حركة الترانزيت ويعزز تنافسية المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن دعم وتطوير منظومة النقل الجوي وتعزيز دور المطارات المصرية كمراكز إقليمية ودولية للحركة الجوية.

وفي هذا الإطار، استقبل مطار الغردقة الدولي 305 حجاج من عاصمة النيجر "نيامي"، حيث تم استكمال رحلتهم إلى المدينة المنورة عبر المطار في عملية تشغيلية منظمة اتسمت بالدقة والانسيابية، وبالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التشغيلية، باستخدام طائرتين من أسطول إيركايرو، بما يعكس كفاءة التشغيل وجاهزية المطار لاستقبال وتشغيل رحلات العبور الدولي.

وفي سياق متصل، صرح حسين شريف ، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، بأن الشركة تستهدف استقبال نحو 4000 حاج من مختلف الدول الأفريقية عبر مطار الغردقة خلال الموسم الحالي، على أن تبدأ رحلات العودة من جدة اعتبارًا من 3 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا تدريجيًا في شبكة التشغيل، من خلال تشغيل نحو 250 رحلة أسبوعية قادمة من أوروبا إلى الغردقة ومنها إلى عدد من الوجهات في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح أن التشغيل المبدئي يشمل 6 وجهات هي جدة والمدينة المنورة والرياض ونيروبي وزنزبار وبغداد، على أن يتم التوسع لاحقًا ليصل إلى 15 مدينة بحلول مطلع عام 2027، بما يعزز دور مطار الغردقة كمحور عبور رئيسي في حركة النقل الجوي بين القارات.

كما تتضمن الخطة تعزيز منظومة الشحن الجوي عبر الاستفادة من السعات التخزينية للطائرات ، من خلال تجهيز مخازن لوجستية متطورة ووحدات تبريد متخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن كفاءة وسلامة نقل البضائع من نقطة الاستلام وحتى الوجهة النهائية.

وتستهدف هذه الخطوات دعم نمو حركة الركاب عبر المطارات المصرية وتنشيط سياحة الترانزيت وفتح أسواق تشغيل جديدة، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي في منظومة النقل الجوي واللوجستيات الدولية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من قدرات البنية التحتية للمطارات المصرية وتطوير دورها في حركة الطيران العالمية.

