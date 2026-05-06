خالد عكاشة: مبادرة الـ 14 بندا الصينية المخرج للأزمة.. ومشروع ممر الحرية الأمريكي معطوب

وصف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، المشهد الراهن بأنه كاشف للأزمات التي تعاني منها القوى الكبرى، مؤكدًا أن مبادرة الصفحة الأولى الصينية المكونة من 14 بندًا هي الأقرب لإنهاء حالة الحرب القائمة.

وأوضح "عكاشة" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن الصين نجحت في إدارة الصراع مع الولايات المتحدة "من خلف الستار"، مرجحًا وجود تسوية غير معلنة بين واشنطن وبكين.

وأشار إلى أن الصين تستخدم باكستان كذراع فاعلة لإدارة عملية الوساطة، حيث تلعب الأخيرة دورًا استراتيجيًا في توجيه القرار الإيراني وتحديد توقيتات التراجع أو الانصياع، بهدف إخراج إيران بأفضل صورة ممكنة من هذه المواجهة.

وحول ما أُعلن عنه مؤخراً بشأن "مشروع ممر الحرية"، وصفه العميد خالد عكاشة بأنه "مشروع وهمي ونظري وغير قابل للتطبيق"، قائلاً: "إعلان انتهاء هذا المشروع بعد 24 ساعة فقط يعكس حالة من السخف والاستخفاف؛ فمن غير المنطقي أن يتبنى رئيس أمريكي مشروعًا معطوبًا من الداخل، وهو ما يكشف بوضوح أن الطرفين يعيشان حالة من التأزم السياسي والميداني."