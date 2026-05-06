والد شهد أحمد ضحية اعتد.اء المعصرة: عايز حق بنتي



أكد والد شهد أحمد ضحية التعدي من خطيبها بالمعصرة، “أنه أنا عايز حق بنتي لأنها اتبهدلت وخدت 28 طعنة منها طعنة بالجمجمة”.

وقال والد شهد أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه اشكر الطاقم الطبي بمستشفى القصر العيني لأنه أنقذ حياة بنتي بمعنى الكلمة".

وتابع والد شهد أحمد، أن هذا الشاب تقدم لأبنتي منذ 3 سنوات،

وعاملته كأبني وشعرت أنه شاب محترم ومن أصول طيبة".

معملتش حاجة غلط



وبكى والد شهد على الهواء قائلا “بنتي نور عيني وكنت عايز افرح بيها ومعملتش حاجة غلط واللي عمله في بنتي شعرت أنه دبحني أنا”.