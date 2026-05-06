عشرة السنين مقترح برلماني جديد يمنح المطلقة تعويضا عن سنوات الزواج

تقدمت أمل سلامة عضو مجلس النواب بمقترح تشريعي جديد يستهدف استحداث نوع إضافي من النفقات تحت مسمى «نفقة عِشرة السنين»، تُمنح للزوجة المطلقة التي قضت فترة طويلة في علاقة زوجية، كنوع من التعويض المادي والمعنوي عن سنوات الشراكة.

منح المطلقة تعويضًا عن سنوات الزواج

ويقضي المقترح بأن يتم تقدير هذه النفقة وفقًا لمدة الزواج، إلى جانب الدخل الحقيقي للزوج، بما يحقق قدرًا من العدالة للزوجة بعد انتهاء العلاقة، ويعكس ما قدمته خلال سنوات العِشرة.

ويأتي هذا الطرح في إطار مساعي برلمانية لتطوير منظومة الأحوال الشخصية، وإدخال أدوات جديدة تحقق التوازن بين حقوق الطرفين، خاصة في حالات الطلاق التي تلي زيجات طويلة الأمد.