قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي: حرب الإبادة مستمرة.. والمفكرون في إسرائيل يضللون الرأي العام
خبير طاقة: اكتشافات الغاز الجديدة قد تقود مصر للاكتفاء الذاتي بحلول 2028
هيفاء وهبي تعود لجمهورها المصري بحفل «كامل العدد» وتتصدّر الترند | شاهد
أستاذ علوم سياسية: الصين تبدي تفهمًا أكبر للموقف الإيراني خلال زيارة عراقجي لبكين
محامٍ بالنقض: مقترحات قانون الأحوال الشخصية تصلح للمناقشة في برنامج «اديني عقلك» | فيديو
خبير بالشأن الإسرائيلي: الاحتلال يطرح مخططات متعددة لتهجير الفلسطينيين عبر البحر
رسمياً قبل عيد الأضحى.. جدول صرف مرتبات مايو2026
كيف يعيد القانون تنظيم دعاوى زيادة أو نقص النفقة؟ مشروع قانون جديد
الدوري السعودي.. أهلي جدة يتفوق على الفتح بهدف في الشوط الأول
بسمة وهبة: الزوجة مش خادمة وتحتاج إلى الاحتواء الحقيقي
بمناسبة عيد العمال.. تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف غدًا
دعاء قبل النوم لعلاج الأرق بسرعة.. أفضل الأدعية المجربة لراحة البال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيف يعيد القانون تنظيم دعاوى زيادة أو نقص النفقة؟ مشروع قانون جديد

النفقة
النفقة
حسن رضوان

كشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن حزمة من الضوابط المنظمة لأحكام النفقة الزوجية، بما يضع إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا للتعامل مع الحالات المرتبطة بتغير الظروف المالية للزوج أو تعثره في سداد النفقة.
ونصت المادة (55) على عدم قبول دعاوى زيادة أو إنقاص النفقة إلا بعد مرور عام كامل على صدور الحكم بها، إلا في حال وجود ظروف استثنائية يقدّرها القاضي، على أن يتم العمل بأي تعديل اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الجديد.

ضوابط للتعديل وآليات بديلة حال إعسار الزوج


وفيما يتعلق بحالات إعسار الزوج، جاءت المادة (56) لتضع حلولًا بديلة، حيث أجازت للقاضي السماح للزوجة بالإنفاق على نفسها إذا كان لديها مال، على أن يُعد ما تنفقه دينًا على الزوج، كما يمكن إلزام من تجب عليه نفقتها شرعًا بالإنفاق عليها مع حفظ حق الرجوع على الزوج.


كما أجازت المادة ذاتها للزوجة الاقتراض بإذن المحكمة، مع اعتبار الدين في هذه الحالة قابلًا للرجوع على الزوج.


أما المادة (57)، فقد حسمت موقف النفقة بعد الطلاق في حالة إعسار الزوج، حيث نصت على أنه إذا طلبت الزوجة التطليق لهذا السبب وقضى القاضي به، فإنها لا تستحق نفقة بعد صدور حكم الطلاق.


ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي المشروع لتحقيق توازن بين حماية حقوق الزوجة ومراعاة الظروف الاقتصادية للزوج، مع تعزيز دور القضاء في تقدير الحالات الاستثنائية.

زوج دعاوى زيادة أو إنقاص النفقة أحكام النفقة الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

ترشيحاتنا

بيريز

هدف بيريز في ريال مدريد.. صحيفة «ماركا» تكشف اسم الصفقة المفضلة ومصير جفارديول

الجونة

الجونة تستضيف بطولتي العالم للأندية 2027 و2028 لرياضة صيد الأسماك

اتحاد العاصمة

لاعب اتحاد العاصمة: الزمالك ناد كبير وصاحب بطولات إفريقية

بالصور

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

طريقة عمل الفراخ المشويه في الفرن
طريقة عمل الفراخ المشويه في الفرن
طريقة عمل الفراخ المشويه في الفرن

4 سيارات هجينة من معرض بكين 2026‏.. تفاصيل ‏

سيارات هجينة من معرض بكين
سيارات هجينة من معرض بكين
سيارات هجينة من معرض بكين

ترامب يضغط.. الاستعداد لفرض رسوم أمريكية جديدة على السيارات الأوروبية تقدر بـ ‏25% ‏

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

ميريهان حسين تخطف الأنظار بالكاجوال

ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد