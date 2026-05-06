3 أسباب رئيسية تُنهي زواج المسيحيين في القانون الجديد

يشهد ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر حالة من الجدل والاهتمام الواسع، خاصة مع طرح بنود القانون الجديد التي تنظم قضايا الزواج والطلاق وفقا للضوابط الكنسية.

وفي هذا السياق، كشف نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، عن أبرز الحالات التي يُسمح فيها بالطلاق بشكل مباشر، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بين الأقباط.

أسباب مباشرة للطلاق

وأوضح نيافته أن هناك حالات محددة تُعتبر أسبابا صريحة تبيح الطلاق، في مقدمتها الزنا، والذي لا يقتصر فقط على الفعل المباشر، بل يشمل أيضا عدة صور، منها مبيت الزوجة مع شخص غريب ليس من محارمها، أو هروبها مع شخص آخر، وكذلك ثبوت الحمل خلال فترة غياب الزوج.

وقال إن الزوج يُعد مرتكبا للزنا إذا قام بتعريض زوجته له أو حرضها عليه.

وأضاف أن الشذوذ الجنسي يُعد من الأسباب التي تبيح الطلاق أيضا، موضحا أنه يشمل الممارسات غير الطبيعية داخل العلاقة الزوجية، أو العلاقات المثلية، باعتبارها خروجا عن المفهوم المسيحي للزواج.

وفيما يتعلق بتغيير الدين، أكد أن التحول إلى دين آخر يُعد سببا مباشرا للطلاق، إلى جانب الانضمام إلى طوائف غير معترف بها داخل الكنائس المصرية، مثل “شهود يهوه” أو “الأدفنتست”، وكذلك حالات الإلحاد.

وأضاف أن هذه البنود تأتي في إطار الحفاظ على قدسية الزواج المسيحي، مع وضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين الزوجين، وتحدد الحالات التي يستحيل فيها استمرار الحياة الزوجية.

ويستمر النقاش المجتمعي حول مدى كفاية هذه الأسباب، وما إذا كانت تحقق التوازن بين الحفاظ على تعاليم الكنيسة ومراعاة التحديات الواقعية التي تواجه الأسر.