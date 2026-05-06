الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأنبا بولا يكشف 3 فئات محرومة من الزواج الثاني في المسيحية

الأنبا بولا مطران طنطا
ميرنا رزق

يتواصل الجدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، مع تزايد التساؤلات بشأن ضوابط الزواج الثاني والحالات التي لا يُسمح لها بالحصول على تصريح كنسي. 

قدسية الزواج 

وفي هذا الإطار، أوضح نيافة الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، مجموعة من القواعد المنظمة، التي تعكس توجها أكثر تشددا في الحفاظ على قدسية الزواج.

كشف الأنبا بولا عن عدد من الحالات التي لا يُسمح لها بالحصول على تصريح زواج ثاني، مؤكدا أن هذه الضوابط تأتي في إطار الالتزام بالتعاليم الكنسية.

وأوضح أن من بين هذه الحالات، من ثبت ارتكابه للزنا، وكذلك من يمارس الشذوذ الجنسي، إضافة إلى من قام بترك الدين، حيث لا يُمنح أي منهم تصريحا للزواج مرة أخرى.

وأشار إلى نقطة مهمة تتعلق ببطلان الزواج، مؤكدا أن صدور حكم ببطلان العلاقة الزوجية لا يعني بالضرورة أحقية الطرفين في الزواج مرة أخرى، إذ يظل الأمر خاضعا لشروط محددة.

واستثنى من ذلك بعض الحالات، مثل المرض أو عدم القدرة الجنسية، على أن يتم إبلاغ الطرف الآخر بهذه الظروف قبل إتمام الزواج الجديد.

وفيما يخص التفريق أو الطلاق المدني، شدد على أنه لا يمنح حق الزواج الثاني بشكل تلقائي، إلا إذا كان هناك سبب كنسي معترف به، وعلى رأسه الزنا، سواء قبل وقوع التفريق أو بعده.

وأكد أن قرار الزواج الثاني في المسيحية ليس مجرد إجراء قانوني، بل يرتبط بضوابط روحية وكنسية دقيقة، تهدف إلى حماية مفهوم الزواج باعتباره رباطا مقدسا، وليس مجرد علاقة قابلة للإنهاء أو التكرار بسهولة.

يأتي ذلك في ظل حالة من النقاش المجتمعي حول مدى توافق هذه الضوابط مع الواقع، بين من يراها ضرورية للحفاظ على ثوابت الكنيسة، وآخرين يطالبون بمراجعة بعض البنود لتواكب التحديات المعاصرة.

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

