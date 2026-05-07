محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ تتفقد مصنعًا لإنتاج الأعلاف بالمنطقة الصناعية بالخارجة.. وتتابع منظومة العمل بوحدة تقنين أراضي الدولة

منصور ابوالعلمين

شهدت  محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تتفقد مصنعًا لإنتاج الأعلاف بالمنطقة الصناعية بالخارجة.

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مصنع إنتاج الأعلاف بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، وذلك في إطار متابعة معدلات تشغيل وإنتاج المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتحفيز أصحاب المشروعات الجادة لدعم منظومة التصنيع المحلي وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة.

وتابعت مراحل التشغيل وخطوط الإنتاج بالمصنع المُقام على مساحة ٥ آلاف م٢، بقدرة إنتاجية تصل إلى ٤٠٠ طن يوميًا من الأعلاف الحيوانية والداجنة، ويضم منظومة إلكترونية متكاملة للتشغيل والتخزين تشمل ١٠ صوامع بسعة إجمالية تصل إلى ٢٧٠٠ طن.

كما وجهت بمراجعة وعرض الموقف التشغيلي للمصانع القائمة بالمنطقة الصناعية وحصر الطاقات الإنتاجية، وتحديد المعوقات إن وجدت، ووضع آليات واضحة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ودفع عجلة الإنتاج.

محافظ الوادي الجديد تتابع منظومة العمل بوحدة تقنين أراضي الدولة بديوان عام المحافظة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بمقر وحدة تقنين أراضي الدولة بديوان عام المحافظة، يرافقها الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد فرغلي مدير منظومة التقنين واسترداد أراضي الدولة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين ومعدلات الإنجاز بالملفات المقدمة على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

واطلعت على إجمالي الطلبات التي تم فحصها وموقف العقود المحررة والمسلمة للمواطنين، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن ٨٠ ٪ ، مشيرةً إلى أنه تم الإنتهاء من تحرير وتوقيع ٧٢٠ عقد تقنين خلال الأيام القليلة الماضية، في ضوء خطة الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات اللازمة؛ حفاظًا على مقدرات ومستحقات الدولة. موجهةً بتسريع وتيرة العمل في إنجاز كافة الملفات المقدمة بالتزامن مع جهود المحافظة في رفع كفاءة الوحدة و دعم منظومة العمل بالأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة؛ بما يعزز دقة الأداء وشفافية المنظومة.

الأول من نوعه بالمحافظة 
محافظ الوادي الجديد تتفقد مصنع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الصناعية بالخارجة.

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أول مصنع متخصص فى إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، وذلك في إطار متابعة المشروعات الصناعية والإنتاجية المرتبطة، بما يواكب خطة المحافظة لدعم التنمية الصناعية وتحقيق قيمة مضافة للموارد المتاحة وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع المحلي.

وتابعت مراحل وخطوط الإنتاج بالمصنع المُقام على مساحة 11 ألف م٢، بطاقة إنتاجية تبلغ 90 طن/ اليوم من الأسمدة الفوسفاتية المصنعة من خام الفوسفات وبخطة توسع تستهدف زيادة خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية لنحو ٢٧٠طن / اليوم؛ لتغطية احتياجات السوق المحلي والخارجي من المنتج، مشيدةً بجودة المنتج ومطابقته للاشتراطات والمواصفات المعتمدة للتداول بسوق المخصبات والأسمدة الزراعية.

كما وجهت بالتنسيق لتيسير الإجراءات اللازمة لتخصيص موقع للشركة لإنشاء مصنع آخر بمنطقة الزيات بمركز بلاط؛ لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة بالنطاق الجغرافي لمنطقة أبوطرطور وسد احتياجات السوق المحلي من الأسمدة الفوسفاتية والتي تصل إلى ٢٥ ألف طن سنوياً.

