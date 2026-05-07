شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية

روت شهد أحمد، ضحية اعتداء من خطيبها بالمعصرة، أنها تعرضت لهجوم مفاجئ وصفته بأنه صادم، مؤكدة أنها تطالب بحقها القانوني.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل” على قناة صدى البلد 2، إنها لم تتوقع أن يتحول خطيبها إلى مصدر أذى رغم وجود علاقة بينهما، مشيرة إلى أنه سبق وهددها لكنها لم تأخذ الأمر بجدية.

وأضافت أنها كانت تعمل لتجهيز نفسها للزواج براتب بسيط، وأنه لم يشارك في تجهيزات الزواج، بينما كانت هي تتحمل معظم التكاليف بالتقسيط.

مشكلات عائلية

وأشارت إلى وجود خلافات متكررة بينهما في الفترة الأخيرة، من بينها تهديده لها بنشر صور شخصية، إلى جانب مشكلات عائلية وتوتر في العلاقة قبل الواقعة.