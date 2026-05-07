الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

تراجعت أسعار البيض اليوم الخميس بالبورصة والأسواق ، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن خلال الآونة الأخيرة ، إلا أن زيادة الإنتاجية سبب رئيسي في قلة الأسعار.

أسعار البيض اليوم الخميس

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85 جنيهًا جملة لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

واستقر  سعر كرتونة البيض الأبيض عند 80 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيها.

وتطرح وزارة الزراعة البيض بأسعار مخفضة لتصل سعر الكرتونة لـ 90 جنيها ، وذلك بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتخفيف الأعباء على المواطنين .

وتطرح المنافذ الحكومية وعلى رأسها الزراعة البيض بسعر أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ 30% .

من جانبها ، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار 940 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر إبريل الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال الشهر ذاته.

المعروض وتحسن الإنتاج.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

الثروة الحيوانية 

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم خلال شهر إبريل الماضي، إصدار عدد 940 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 178 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واضاف سليمان، أنه تم خلال إبريل الحالى، إعتماد صرف مبلغ 211,320,000 مليون جنيه لعدد 151 مستفيد لتربية وتسمين عدد 3022 رأس ماشية ضمن المشروع القومى للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و562 مليون جنيه، إستفاد منها حوالى 45,686 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة فخامة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، وإجمالي الرؤوس الممولة يزيد عن 529,781 ألف رأس ماشية.

واوضح أنه تمت الموافقة أيضا على تسجيل 434 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 238 تسجيلة محلية، و 196 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلاً عن إصدار عدد 152 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

فرح شعبان
بنتلي بنتايجا
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
سيارة الذيب
