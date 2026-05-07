قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن اعتراضه هدفا جويا مشبوها أطلق من جنوب لبنان
مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل
سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض
فضل الصلاة في جوف الليل.. أسرار قيام الليل وأعظم الأوقات لاستجابة الدعاء
متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24
تنسيق الجامعات 2026.. رابط التقديم لجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد
على متنها 20 رافال.. حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» تتجه إلى البحر الأحمر
ليلة الحسم.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
موندومو: أزمة مستحقاتي مع الزمالك انتهت وأتمنى تتويجه بالدوري والكونفدرالية
لرفضها الزواج منه.. سقوط عاطل هدد ربة منزل وأرسل صورا خاصة بها لزوجها
تصعيد محتمل.. ترامب يلوّح بالخيار العسكري مع اقتراب نهاية مهلة الاتفاق مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يعقد لقاء جماهيريا بالمنتزه ويوجه بسرعة فحص الشكاوى

لقاء جماهيري بالمنتزه
لقاء جماهيري بالمنتزه
أحمد بسيوني

عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لقاءً جماهيريًا بديوان عام حي المنتزه ثان، وذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن هيكل نائب المحافظ، إلى جانب القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية.

وشارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم: النائب محمد حسين الحمامي، النائب مصطفى أبو زهرة، النائب هشام الرحماني، النائب زين العابدين، النائبة عايدة إسماعيل، النائب أحمد طرمان، وذلك بحضور الأستاذ رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

وفي هذا السياق، تم خلال اللقاء فحص عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين، تنوعت بين طلبات توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، و شكاوى تضرر من إشغالات تم التوجيه بإزالتها بشكل فوري، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد المخابر المخالفة، والتي شملت إلغاء الترخيص وقطع المرافق، مع التشديد على إزالة أية تعديات أو مخالفات بشكل عاجل، وذلك في إطار فرض سيادة القانون والحفاظ على الصالح العام.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع المباشر لشكاوى ومطالب المواطنين من أحياء منتزه أول وثان، والتي تنوعت ما بين ملفات خدمية ومعيشية، موجّهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص تلك الشكاوى ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل عاجل، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان القضاء على أسبابها من جذورها.

وأضاف المحافظ استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي، في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وترسيخ مبدأ الشفافية، بما يتيح عرض المشكلات على أرض الواقع والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما ثمن المحافظ الدور الإيجابي لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود الجهاز التنفيذي، من خلال نقل نبض الشارع السكندري والمشاركة في إيجاد حلول واقعية وسريعة للتحديات القائمة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من كفاءة العمل المشترك.

الإسكندرية جماهيري لقاء محافظ اجتماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

ترشيحاتنا

الاتصالات

القومي للاتصالات: تحريك بعض الباقات جاء بعد دراسة طويلة

الولادات القيصرية

الصحة: الدولة تبدأ تنفيذ خطوات فعلية لخفض الولادات القيصرية غير المبررة

المتحف المصري الكبير

وليد البطوطي: زيارة رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة لمصر رسالة ثقة دولية

بالصور

لاستعادة الصوت والإثارة.. فورمولا 1 تعلن عن عودة محركات V8 أخيرا

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

مش كل حاجة تتحكي.. نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد