محافظ الإسكندرية يعقد لقاء جماهيريا بالمنتزه ويوجه بسرعة فحص الشكاوى

عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لقاءً جماهيريًا بديوان عام حي المنتزه ثان، وذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن هيكل نائب المحافظ، إلى جانب القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية.

وشارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم: النائب محمد حسين الحمامي، النائب مصطفى أبو زهرة، النائب هشام الرحماني، النائب زين العابدين، النائبة عايدة إسماعيل، النائب أحمد طرمان، وذلك بحضور الأستاذ رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

وفي هذا السياق، تم خلال اللقاء فحص عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين، تنوعت بين طلبات توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، و شكاوى تضرر من إشغالات تم التوجيه بإزالتها بشكل فوري، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد المخابر المخالفة، والتي شملت إلغاء الترخيص وقطع المرافق، مع التشديد على إزالة أية تعديات أو مخالفات بشكل عاجل، وذلك في إطار فرض سيادة القانون والحفاظ على الصالح العام.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع المباشر لشكاوى ومطالب المواطنين من أحياء منتزه أول وثان، والتي تنوعت ما بين ملفات خدمية ومعيشية، موجّهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص تلك الشكاوى ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل عاجل، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان القضاء على أسبابها من جذورها.

وأضاف المحافظ استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي، في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وترسيخ مبدأ الشفافية، بما يتيح عرض المشكلات على أرض الواقع والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما ثمن المحافظ الدور الإيجابي لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود الجهاز التنفيذي، من خلال نقل نبض الشارع السكندري والمشاركة في إيجاد حلول واقعية وسريعة للتحديات القائمة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من كفاءة العمل المشترك.