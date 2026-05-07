عصام سالم: الدوري هذا الموسم أصبح مثل دوريات أوروبا.. واللقب لا يزال معلقًا

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي، أن الدوري المصري كان ممتعًا للغاية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الأمور لا تزال في الملعب رغم اقتراب الزمالك من حصد اللقب.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الدوري ممتع ومن أجمل الدوريات في السنوات الماضية، وأصبح مثل الدوريات الأوروبية، التي لا تُحسم إلا في الأمتار الأخيرة».

وأردف قائلًا: «الزمالك هو المرشح الأول والأقوى على لقب الدوري ولكن رغم ذلك لا تزال الأمور معلقة».

وأشار عصام سالم إلى أن رجوع الزمالك للمنافسة أضافت نكهة جماهيرية قوية على الدوري المصري، بعدما كانت المنافسة في السنوات الأخيرة بين الأهلي وبيراميدز فقط.

ورأى سالم أن بيراميدز تعرض للظلم التحكيمي في الجولة الأخيرة، مضيفًا: «السؤال هنا لمسؤولي بيراميدز لماذا لم يتم الاستعانة بحكام أجانب في آخر المباراتين».