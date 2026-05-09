أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

يبدأ كثير من الأشخاص يومهم بتناول أطعمة أو مشروبات يعتقدون أنها مفيدة أو تمنحهم الطاقة، لكن المفاجأة أن بعض هذه الأطعمة قد تسبب تهيج المعدة ومشكلات هضمية خطيرة عند تناولها على معدة فارغة.

ويؤكد أطباء التغذية والجهاز الهضمي أن المعدة تكون أكثر حساسية في الصباح، لذلك فإن اختيار أول ما يدخل الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام أثناء النوم يلعب دورًا مهمًا في صحة الجهاز الهضمي طوال اليوم.

أخطر 5 أطعمة على الريق

حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أطعمة شائعة قد تؤدي إلى زيادة الحموضة أو تهيج بطانة المعدة أو الانتفاخ إذا تم تناولها على الريق بشكل متكرر.

القهوة على معدة فارغة

رغم أن ملايين الأشخاص يبدأون يومهم بفنجان قهوة، فإن تناولها على الريق قد يكون مزعجًا للمعدة عند البعض.

فالقهوة تحفز إفراز أحماض المعدة، ما قد يؤدي إلى:

الحموضة

حرقة المعدة

الشعور بالغثيان

اضطراب المعدة

كما أن الإفراط في تناول القهوة صباحًا دون طعام قد يزيد التوتر والعصبية بسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول.

وينصح الأطباء بتناول وجبة خفيفة أو كوب ماء قبل شرب القهوة لتقليل تأثيرها على المعدة.

الأطعمة الحارة

أخطر 5 أطعمة على الريق

تناول الأطعمة الغنية بالشطة أو التوابل القوية على معدة فارغة قد يسبب تهيج بطانة المعدة وزيادة الإحساس بالحرقان.

ويحذر مختصون من أن هذه العادة قد تؤدي مع الوقت إلى:

اضطرابات الهضم

آلام المعدة

زيادة الحموضة

تهيج القولون لدى البعض

خاصة عند الأشخاص الذين يعانون أصلًا من مشاكل بالمعدة أو القولون العصبي.

المشروبات الغازية

أخطر 5 أطعمة على الريق

يعتقد البعض أن المشروبات الغازية تمنح نشاطًا سريعًا في الصباح، لكنها من أسوأ الخيارات على الريق.

فهي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والأحماض والغازات التي قد تسبب:

الانتفاخ

تهيج المعدة

اضطراب الهضم

زيادة الحموضة

كما أن تناولها صباحًا قد يؤثر على مستوى السكر في الدم والطاقة خلال اليوم.

الحمضيات بكميات كبيرة

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت مفيدة للصحة عمومًا، لكنها قد تسبب مشاكل عند تناولها بكميات كبيرة على معدة فارغة، خاصة لمن يعانون من حساسية المعدة.

ويشير الأطباء إلى أن الأحماض الطبيعية الموجودة فيها قد تؤدي إلى:

حرقة المعدة

تهيج بطانة المعدة

الشعور بالحموضة

لكن هذا لا يعني منعها تمامًا، بل يفضل تناولها باعتدال وبعد الطعام لدى الأشخاص الحساسين.

الحلويات والمعجنات السكرية

يبدأ البعض يومه بتناول الكرواسون أو الحلويات أو المخبوزات الغنية بالسكر، لكنها قد تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر بالدم ثم انخفاضه بشكل مفاجئ.

وهذا قد يؤدي إلى:

الشعور بالجوع بسرعة

الكسل والخمول

اضطراب الطاقة

زيادة الرغبة في تناول السكريات طوال اليوم

كما أن السكريات العالية قد تجهد المعدة والبنكرياس عند تناولها على الريق باستمرار.

ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

ينصح خبراء التغذية ببدء اليوم بأطعمة خفيفة ومتوازنة تساعد المعدة على العمل بشكل صحي، مثل:

كوب ماء

الزبادي

الشوفان

البيض

الفواكه غير الحمضية

الخبز الكامل

كما يفضل تناول وجبة تحتوي على بروتين وألياف للحفاظ على الشبع والطاقة لفترة أطول.

علامات تدل على أن معدتك تتأثر بالطعام صباحًا

هناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى أن نوعية الطعام على الريق تزعج المعدة، ومنها:

الحموضة المتكررة

الانتفاخ

الغثيان

ألم أعلى البطن

الشعور بالحرقان

وفي حال تكرار هذه الأعراض، ينصح بمراجعة الطبيب لمعرفة السبب وتحديد النظام الغذائي المناسب.

هل كل الناس تتأثر بنفس الطريقة؟

يؤكد الأطباء أن استجابة الجسم تختلف من شخص لآخر، فبعض الأشخاص قد يتناولون القهوة أو الحمضيات صباحًا دون أي مشكلة، بينما يعاني آخرون من تهيج شديد بالمعدة.