بشرى تخطف الأنظر بإطلالة غير تقليدية.. شاهد

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بشرى

تألقت بشرى في الصور بإطلالة كاجوال ملفتة، حيث ارتدت بنطلون جينز غير تقليدي و نسقت معه تي شيرت أبيض مع بليزر باللون الذهبي المرصع بالفصوص.

انتعلت بشرى حذاء مسطح باللون الذهبي، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، بدت بشرى بخصلات شعرها المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.