نداء هام من هيئة الملاحة البحرية الإيرانية للسفن المارة بمضيق هرمز



أكدت هيئة الموانئ والملاحة البحرية في إيران أنه يمكن لجميع السفن العابرة في مياه المنطقة الاستفادة عند الحاجة من خدمات مثل توفير المؤن والوقود والخدمات الصحية والطبية، بالإضافة إلى اللوازم المسموح بها لأعمال الصيانة.

وذكرت هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية في بيان لها أن هذا الإجراء يعبر عن الاستعداد الكامل لموانئ البلاد لدعم حركة السفن التجارية الآمنةن والمستدامة في أحد أهم المعابر الاستراتيجية في العالم.

وفي وقت سابق ؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران “ستنتهي سريعاً”، مؤكداً أن العمليات العسكرية الجارية حققت أهدافاً كبيرة خلال فترة قصيرة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم يخفف حدة التصعيد في الشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات ترامب وسط تصاعد التوترات العسكرية والسياسية بين واشنطن وطهران، وارتفاع المخاوف الدولية من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية، أشار ترامب إلى أن النزاع يمكن أن ينتهي فور موافقة إيران على المقترحات المطروحة حالياً، مضيفاً أن الولايات المتحدة “قادرة على إنهاء الحرب في أي وقت”.

كما لوّح بإمكانية استئناف العمليات العسكرية بوتيرة أشد إذا رفضت طهران شروط التسوية التي تعمل عليها الوساطات الدولية.