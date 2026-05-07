الأسهم الكورية الجنوبية تُسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا على وقع مكاسب قوية في شركات "الرقائق"

افتتحت الأسهم الكورية الجنوبية على مستوى قياسي جديد اليوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 6% في الجلسة السابقة، مدفوعة بعلامات متصاعدة على اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران والمكاسب القوية في أسهم شركات تصنيع الرقائق.

وافتتح المؤشر الرئيسي "كوسبي" على ارتفاع قدره 1.55% أي 114.51 نقطة عند 7,499.07 نقطة، ثم تجاوز حاجز 7,500 نقطة لأول مرة في الساعة 9:03 صباحا.

وتجاوز المؤشر مستوى 7,300 نقطة أمس، وأغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7,384.56 نقطة، مواصلا بذلك مسيرته القياسية. وفقة وكالة (يونهاب) الكورية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - خلال الليل - إنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل رحلته إلى الصين المقررة في يوم 14 مايو.

وشهد مؤشر كوسبي صعودا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، متجاوزا حاجز 5,000 نقطة في أواخر يناير، ومستوى 6,000 نقطة في فبراير.

وتجاوز كوسبي مستوى 7,000 نقطة بفضل التفاؤل المستمر بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي والآمال في إعادة فتح مضيق هرمز بعد أن عوض خسائره في مارس عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في أواخر فبراير.