جيش الاحتلال يستهدف 15 موقعًا لحزب الله خلال الساعات الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق حزب الله عدة صواريخ نحو قواته في جنوب لبنان دون إصابات خلال الساعات الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له : استهدفنا أكثر من 15 موقعًا لحزب الله تشمل مخازن أسلحة ومواقع إطلاق أمس.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جنود الاحتلال يخشون حزب الله وأنهم ليسوا بالقوة التي يتم تصويرهم بهم.



وذكرت الصحيفة أنهم يختبئون في ملاجئ قرب الحدود اللبنانية؛ خوفًا من مُسيّرات حزب الله التي تبحث عنهم.

خلال الساعات الماضية، أُصيب ضابط وعسكرى بغارة إسرائيلية، وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار وتبادل الهجمات مع حزب الله، بينما تتصاعد المخاوف داخليا من تداعيات أمنية وسياسية تهدد الاستقرار.

وأعلن الجيش اللبنانى، إصابة ضابط وعسكرى بجروح، إثر غارة إسرائيلية استهدفت آليتهما العسكرية فى بلدة كفرا – قضاء بنت جبيل جنوبى البلاد، فى خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك فى ظل تصعيد ميدانى متواصل وتبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن انتهاكات الهدنة.



وأوضح الجيش، فى بيان، أن الاستهداف وقع أثناء تنقل العسكريين بين مراكز الجيش، مشيرا إلى أن الغارة جاءت ضمن «استهداف إسرائيلى معادٍ» للمنطقة، ما يعكس استمرار المخاطر التى تواجه القوات النظامية رغم سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية.

يأتى هذا التطور فى وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية فى جنوب لبنان، حيث شنت، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة فى القرى والبلدات الجنوبية، بالتوازى مع قصف مدفعى طال بلدات عدة بينها الخيام، حبوش، وشوكين، ما أسفر عن تدمير مجمّعات سكنية وتجارية وأضرار واسعة فى البنية التحتية.

وتستمر الاشتباكات بوتيرة مرتفعة منذ ٢ مارس الماضى، رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ ١٧ أبريل، والذى جرى تمديده حتى ١٧ مايو الجارى، وسط هشاشة واضحة فى الالتزام به من الطرفين.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية، فقد بلغ عدد ضحايا الهجمات منذ مارس نحو ٢٦٩٦ قتيلا و٨٢٦٤ جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، فيما سجل، خلال الساعات الماضية، سقوط ١٧ قتيلا.