تداول فيديو لرقص وزغاريت وأغاني بمدرسة في دمياط.. والأهالي يعلقون: "الطلبة مضغوطين"

يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لفيديو قيل أنه تم تصويره من داخل مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات في دمياط ، يكشف هذا الفيديو عن قيام الطلاب بالرقص والزغاريت على الأغاني الشعبية بشكل مبالغ فيه .

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من الأهالي مع الفيديو المتداول بتعليقات ساخرة ، حيث وصفت رجوى العطيفي المشهد المصور في المدارسة بأنه “فرح أم سماح”

وقال ممتاز جمعة : هما فرحانين ليه ده لسة الامتحانات هتبدأ ؟ ، وقالت كنزي أحمد : معزمونيش على الفرح ليه ؟ ، وقالت منيرة داوود : هل هذه مدرسة أم قاعة أفراح ؟ ، وقالت سمر عبده : ده احتفال بإمتحان الشهر مش عارفة في امتحان اخر السنة هيعملوا ايه ؟ ، وقالت شيماء سالم : الطلبة بقالهم فترة مضغوطين امتحانات متواصلة

وحتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم او المديرية التعليمية تكشف عن مدى صحة الفيديو المتداول و ملابسات ما جاء به .

وعلى جانب آخر كانت قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو يكشف عن حدوث شغب في مدرسة التيسير بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة وأظهر حالة قيام أحد الطلاب بأفعال شغب أثارت الرعب بين الطلاب.

وقال ناشر الفيديو المتداول ، مدرسه التيسير حدائق اكتوبر ولادنا فى خطر من طالب بالصف الثاني الاعدادي و “ولادنا فى خطر”

وعلم موقع صدى البلد أن الطالب المتسبب في أحداث الشغب التي ظهرت في الفيديو مفصولا من المدرسة و تسلل إلى الداخل بالقفز من أعلى السور، وبدأ في إثارة الشغب وإحداث حالة من الهرج بين الطلاب.

ومن جانبه حاول مسئول أمن المدرسة التصدي للطالب المشاغب والتعامل معه لإخراجه، إلا أنه رفض الخروج، مما أدى إلى تصاعد الموقف داخل فناء المدرسة جيث تجمع الطلاب وهم يصرخون في حالة رغب من شغب الطالب.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح تحقيق في الواقعة ، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الطالب المتسبب ، مع التشديد على أنه لن يتم التهاون في تطبيق اللوائح والقوانين لضمان سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية