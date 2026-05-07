تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمدينة سفاجا

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ حملاتها المكثفة لأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة العامة للمواطنين.

وجاءت الحملات تحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث دفعت الوحدة المحلية بفرق النظافة مدعومة بالمعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ أعمال موسعة بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة.

واستهدفت الحملة امتداد شارع المدارس، ومحيط مبنى مركز الأسر المنتجة، ومبنى وحدة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب محيط مبنى الوحدة الصحية الجديدة بمنطقة الأشغال العسكرية، حيث تم رفع التراكمات والقمامة والمخلفات، وتسوية المناطق المستهدفة لتحسين المظهر العام.

وأسفرت الأعمال عن رفع كفاءة النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالشوارع والمباني الخدمية، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وذلك ضمن خطة دورية تنفذها الوحدة المحلية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنع تراكم المخلفات.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل استمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات، مع تكثيف الجهود بالمناطق ذات الكثافات السكانية، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على النظافة العامة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، دعمًا لجهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.