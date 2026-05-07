خبير: إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقات الدولية وتستغل الوجود الأمريكي في لبنان

قال العميد مارون توفيق الخبير العسكري، إن إسرائيل لا تقيم أي وزن للاتفاقات أو الأعراف الدولية، مؤكداً أن تل أبيب تتصرف وفق مصالحها دون اعتبار للاتفاقيات أو أي ضغوط دولية.

إسرائيل تصف أعمالها بالدفاع وتعتبر أي وجود لحزب الله خرقاً

وأضاف توفيق، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الخميس، أن إسرائيل تعتبر أي نشاط لحزب الله في لبنان خرقًا من وجهة نظرها، بينما تبرر إطلاق النار من جانبها بأنه دفاع عن النفس، ما يعكس ازدواجية المعايير الإسرائيلية تجاه المنطقة.

جميع الاتفاقات السنوية وغير السنوية مستباحة

وأشار الخبير العسكري إلى أن جميع الاتفاقات السنوية وغير السنوية مستباحة لدى إسرائيل، والتي لا تكترث بأي إحراج دولي. وأحيانًا تتم هذه الأفعال بموافقة أو معرفة الوسيط الأمريكي، رغم دعوات الولايات المتحدة المتكررة للالتزام بالتفاهمات.

غياب آلية تنفيذية حقيقية يزيد التوتر

وأوضح توفيق أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب آلية تنفيذية حقيقية للاتفاقات على الأرض، مشيراً إلى أن المقاومة اللبنانية تضطر للدفاع عن نفسها في الجنوب، بينما تستمر إسرائيل في تدمير القرى والمناطق الجنوبية والبقاعية دون أي مساءلة.