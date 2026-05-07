الصناعة: الصحة في قلب التنمية.. قافلة طبية شاملة تخدم 400 عامل بـ 6 أكتوبر

نظمت وزارة الصناعة بالتعاون مع المكتب البابوي للمشروعات ومبادرة “100 مليون صحة” قافلة طبية موسعة داخل مجمع سي بي سي الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، استهدفت تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 400 عامل داخل 4 مصانع كبرى، في إطار دعم صحة العاملين داخل مواقع الإنتاج.



دعم صحة العاملين بالمصانع



شملت القافلة الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الأشعة والتحاليل بالمجان، إلى جانب خدمات مبادرة “100 مليون صحة” للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة، فضلاً عن تخصصات الباطنة والرمد والأسنان والعظام، بما يعزز جودة الرعاية الصحية للعاملين.



تكامل الدولة والمجتمع المدني



أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المبادرة تعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من خلال التعاون بين وزارتي الصناعة والصحة والمكتب البابوي للمشروعات، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية للعاملين.



بيئة عمل صحية ومستدامة



أوضح الوزير أن الوزارة تواصل دعم المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة داخل القطاع الصناعي، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، مؤكدًا أن الاستثمار في صحة الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة الإنتاج.



إشراف وتنظيم القافلة



جاءت القافلة تحت إشراف بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات، وبحضور الدكتورة نيفين الوحش مستشار الشئون الصحية، والدكتورة كريمة حسين المنسق العام للقافلة، مع مشاركة فرق طبية وإدارية متطوعة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية.