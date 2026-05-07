إلغاء الرسوم الصينية يعيد رسم خريطة التجارة الأفريقية.. ومصر تترقب دور البوابة الإقليمية للأسواق العالمية



أكد أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن قرار الصين بإلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من الدول الأفريقية – باستثناء دولة واحدة – يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز نفوذها الاقتصادي داخل القارة، من خلال زيادة استيراد المواد الخام مثل النحاس والحديد والذهب، إلى جانب دعم صادرات الدول الأفريقية إلى السوق الصينية.



زيادة التجارة الأفريقية



وأوضح أن هذه الخطوة من المتوقع أن ترفع حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح فرصاً جديدة أمام الصادرات الأفريقية، خاصة في القطاعات الزراعية والتعدينية.



تفاوت التنمية الصناعية



وأشار إلى أن تطبيق إعفاء جمركي موحد داخل قارة تعاني من تفاوت في مستويات التنمية والتصنيع قد يؤدي إلى استفادة غير متوازنة بين الدول، موضحاً أن الاقتصادات الأكثر جاهزية مثل جنوب أفريقيا والمغرب ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه التسهيلات بفضل قوتها الإنتاجية والتصديرية.



فرص مصر الإقليمية



وأكد أحمد زكي أن مصر تمتلك فرصاً قوية للاستفادة من هذه المتغيرات، في ظل ارتباطها بعدد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الكوميسا، بما يؤهلها للقيام بدور محوري كبوابة رئيسية لعبور المنتجات الأفريقية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.