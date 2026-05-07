رئيس قناة السويس: حركة الملاحة تشهد عبور السفينة Crystal Serenity وعليها قمة WTTC

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الخميس، عبور السفينة السياحية "Crystal Serenity" التي تستضيف

على متنها قمة قادة المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) لعام 2026 في مصر، في إشارة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه القناة في مسار رحلات السفن السياحية العالمية العملاقة.

وتنعقد قمة قادة المجلس العالمي للسفر والسياحة في مصر تحت عنوان "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل"، ويجمع هذا الحدث الدولي البارز السيد/ مانفريدي ليفيبفر دوفيديو رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة ونخبة من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم من الوزراء وصناع القرار البارزين ورؤساء الشركات إلى جانب قيادات القطاع السياحي الحكومي والخاص في مصر.

وتعليقاً على هذا الحدث الهام، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه باختيار قناة السويس كمحطة رئيسية ضمن رحلة قمة قادة المجلس العالمي للسفر والسياحة بمصر في رسالة واضحة بتنامي أهمية القناة في دعم حركة السفر والسياحة العالمية، فضلاً عن دورها الرئيسي في دعم مجتمع التجارة الدولي وتأمين سلاسة الإمداد العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن استضافة قناة السويس لهذه القمة يبرهن على الثقة المتزايدة في قدرة وجاهزية القناة على استقبال كافة أنواع السفن السياحية، خاصة مع تكثيف الهيئة جهودها خلال السنوات الأخيرة في استحداث حزمة من الخدمات الجديدة الرامية إلى تلبية كافة احتياجات ومتطلبات السفن العابرة، فضلًا عن مواصلة مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وانتهاج سياسات تسويقية مرنة لجذب سفن الركاب السياحية للعبور عبر القناة والتوقف في الموانئ المصرية.

وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس قطعت شوطاً كبيرًا نحو تطوير الأصول المخصصة للأنشطة السياحية لتعزيز مكانتها كمركز محوري للسياحة البحرية والخدمات اللوجستية، حيث انتهت من تطوير مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية لتصبح أول مارينا نموذجي مستدام لسياحة اليخوت في مصر تراعي الاشتراطات والمعايير البيئية ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الأخضر، كما تطرق إلى امتلاك القناة عددا من الأماكن التاريخية تندرج ضمن المزارات السياحية.

من جانبه، أكد السيد/ مانفريدي ليفيبفر دوفيديو رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة أن مصر وجهة مثلى للسياحة العالمية لما تمتلكه من تراث ثقافي وحضاري ومعالم سياحية رائعة وشعب مضياف، موجهاً الدعوة لزيارة مصر.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة عن اعتزازه بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما يمتلكه من رؤية استراتيجية طموحة تحققت العديد من أهدافها لاسيما على صعيد التطوير في البنية التحتية، كما عبر عن عشقه للقناة وهو ما جعله يتحمس لاستضافة القمة من على متن إحدى سفن الركاب السياحية العابرة للقناة تأكيداً على ما تحظى به القناة من أهمية كممر حيوي عالمي يربط بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن كونها مشروع هندسي عبقري.

ومن جهته،أكد الربان بيرجير جي فورلاند كابتن السفينة أن هيئة قناة السويس لا تدخر جهداً للارتقاء بخدمات العبور المُقدمة للسفن العابرة وضمان العبور الآمن بتعيين مرشدين ذوي خبرة وكفاءة بما يمكنهم من التعاون لتحقيق هدف واحد ورئيسي وهو العبور الآمن، مُعبراً عن تقديره لجهود التطوير بالمجرى الملاحي للقناة والتي ساهمت في اتساع عرض القناة وزيادة المناطق المزدوجة وتيسير عبور السفن العملاقة.

ووفقاً للبروتوكول المُتبع من قبل الهيئة، عين الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، عددا من كبار المرشدين للصعود على السفينة وإرشادها، كما أناب الأستاذ جورج صفوت المتحدث الرسمي للهيئة لتقديم عرض توضيحي ضمن جلسات القمة عن جهود الهيئة في دعم حركة السياحة وللترحيب برئيس المجلس العالمي للسياحة وتسليم هدايا تذكارية.

تتبع السفينة السياحية "Crystal Serenity" الخط الملاحي Crystal Cruises (A&K)، ويبلغ طول السفينة 250 مترًا، وعرضها 34 متراً، وترفع علم جزر البهاما.